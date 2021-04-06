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"الرعاية الصحية" تنظم يوما ترفيهيا للأيتام ببورسعيد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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إنطلاقا من المسئولية المجتمعية للهيئة العامة للرعاية الصحية، نظمت إدارتي( الإعلام والتوعية الصحية، رضاء المنتفعين) بمحافظة بورسعيد، يوم ترفيهي صحي، وذلك بداخل عدد من دور رعاية الأيتام بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية الأطفال المقيمين بهذه الدور، وذلك في غضون الاحتفالية الترفيهية التي نظمتها الهيئة للأطفال في يوم اليتيم بمحافظة بورسعيد.

وتابع البيان: قام بالكشف على الأطفال ومتابعة الحالة الصحية لهم، نخبة من أطباء مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة (النصر التخصصي للأطفال النساء والولادة التخصصي)، إضافة إلى مجموعة من أطباء مركز الجوهرة لطب الإسرة، ووحدة طب أسرة العرب، وذلك في تخصصات (الأطفال - الجلدية - طب الأسنان).

وأضاف البيان: شمل الفريق الطبي المشارك في الكشف على الأطفال خلال اليوم الذي نظمته الهيئة، د.أشرف محمد رجب "استشاري الأمراض الجلدية "، ود.منة ياسر في تخصص الأسنان، وذلك فضلًا عن أطباء الأطفال د.سارة شلبي إسماعيل، د.ولاء فرح "، د.رحاب خالد أبو المعاطي، د.علياء صلاح الدين، د.هدير سعدالدين.
"الرعاية الصحية" تنظم يوما ترفيهيا للأيتام ببورسعيد
"الرعاية الصحية" تنظم يوما ترفيهيا للأيتام ببورسعيد
"الرعاية الصحية" تنظم يوما ترفيهيا للأيتام ببورسعيد
"الرعاية الصحية" تنظم يوما ترفيهيا للأيتام ببورسعيد

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