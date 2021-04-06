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مدير "مستقبل مصر": زراعة أنواع أرز جديدة توفر مياه الري

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، إن «مستقبل مصر» الذي تفقده السيسي اليوم، من المشروعات التي تحظى بدعم الرئيس السيسي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيسي أعطى توجيهات بزيادة إنتاج القمح إلى 70 أو 80 % من الاستهلاك المحلي لتقليل الواردات منه.

ولفت بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، إلى أن هناك نحو 50 ألف فدان سيتم إضافتها للرقعة المنزرعة بالقمح في العام المقبل، موضحا أن مشروع الدلتا الجديد يسهدف لزيادة الرقعة الزراعية.

وأشار لزراعة أنواع جديدة من الأرز تختلف عن الأنواع القديمة بتميزها باحتياجات مائية منخفضة، مؤكدا أن أسلوب الزراعة والميكنة متطور في مشروع مستقبل مصر.

وأضاف بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، أن الرئيس السيسي وجه بتوفير الأمن الاجتماعي للعاملين بمشروع مستقبل مصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في زراعة عباد الشمس، متابعا « ندرس زيادة مساحات زراعة عباد الشمس خاصة أنه يحتاج لمناحل للتلقيح».

واستطرد بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، أن مصر ستحقق احتياجاتها من السكر بحلول 2024، مؤكدا أنه يتم دعم المستثمرين ولا يوجد منافسة معهم وهناك 60 شركة تعمل في المشروع وأقل شركة حصلت على ألف فدان؟.

وأكد بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، أن ما تم إنفاقه على مشروع مستقبل مصر من 6 إلى 7 مليارات جنيه.

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