عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا في شباك ريال مدريد (فيديو)





جاء الهدف في الدقيقة 51 من عمر الشةط الثاني عندما وصلت الكرة من دييجو جوتا إلى محمد صلاح الذي سددها بيسراه مباشرة في شباك البلجيكي كورتوا حارس مرمي ريال مدريد الذي لم يستطيع التصدي لها لتسكن شباك الفريق الملكي.

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدف تقليص الفارق لفريقه أمام ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب دي ستيفانو، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.