Advertisements

الطب الوقائي: مليون مواطن سجل للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن خطة وزارة الصحة للتطعيم بلقاحات كورونا تتسم بالمرونة والتحديث خلال مواجهتنا لأزمة فيروس كورونا، حيث إنه تم البدء بـ40 مركز وتم الزيادة ليصل إلى الآن 200 مركز تطعيم.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، لابد عند الحصول على اللقاح أن لا يكون هناك أي تخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ لذلك تم فتح مراكز جديدة، مفيدا بأن زمن الحصول على اللقاح لا يتخطى الـ10 دقائق، كما أن هناك استعداد لزيادة مراكز الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن الحصول على اللقاح اختياري ويتوجه المواطن للحصول عليها بكامل إرادته، لذلك لابد الحصول على إقرار منه قبل التطعيم، كما أن التاخير في الحصول على اللقاح سينتهي، حيث إن الانتظار للحصول على اللقاح لا يتجاوز اليومين، مؤكدًا أنه تم التسجيل لمليون مواطن على الموقع، و150 ألف مواطن تلقوا التطعيم، وأنواع اللقاح هي سنينوفاروم واسترازينكا.

أخبار تهمك

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بضم نجم صن داونز

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 21 ساعة

بوكيتينو يكشف عن نقطة قوة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 13 دقيقة

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ ساعة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 16 ساعة

4 لاعبين مصريين سبقوا محمد صلاح وسجلوا في شباك ريال مدريد (تقرير)

منذ ساعة و 17 دقيقة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 م

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

06:30 م

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

11:05 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

4 لاعبين مصريين سبقوا محمد صلاح وسجلوا في شباك ريال مدريد (تقرير)

10:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج