الطب الوقائي: مليون مواطن سجل للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن خطة وزارة الصحة للتطعيم بلقاحات كورونا تتسم بالمرونة والتحديث خلال مواجهتنا لأزمة فيروس كورونا، حيث إنه تم البدء بـ40 مركز وتم الزيادة ليصل إلى الآن 200 مركز تطعيم.



وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، لابد عند الحصول على اللقاح أن لا يكون هناك أي تخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ لذلك تم فتح مراكز جديدة، مفيدا بأن زمن الحصول على اللقاح لا يتخطى الـ10 دقائق، كما أن هناك استعداد لزيادة مراكز الحصول على اللقاح.



وأشار إلى أن الحصول على اللقاح اختياري ويتوجه المواطن للحصول عليها بكامل إرادته، لذلك لابد الحصول على إقرار منه قبل التطعيم، كما أن التاخير في الحصول على اللقاح سينتهي، حيث إن الانتظار للحصول على اللقاح لا يتجاوز اليومين، مؤكدًا أنه تم التسجيل لمليون مواطن على الموقع، و150 ألف مواطن تلقوا التطعيم، وأنواع اللقاح هي سنينوفاروم واسترازينكا.