رئيس مدينة القصاصين الجديدة يتفقد قرية الوادي الأخضر

تفقد المحاسب مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه نائبه المحاسب محمد عبد المنعم، قرية الوادى الأخضر، وذلك لمتابعة سير العمل للقرى الأكثر احتياجات لمتابعة زرع أعمدة الإنارة بمدخل منطقة خنيفر، وعزبة الكوع، بالإضافة الي رصف طريق الوابورات.



كما تابع رئيس مركز ومدينة القصاصين، نتائج الحملة المكبرة لرفع الاشغالات العامة بالمدينة بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة تموين القصاصين لضبط الأسعار، والتي استهدفت الحملة المحلات التجارية والأسواق ومحطات تموين المركبات وذلك لتحقيق الرقابة وضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان.



وفى سياق متصل وتحت إشراف من المهندس سمير طلبة سكرتير مركز ومدينة القصاصين، وسيد عويضة رئيس الوحدة المحلية لقرية الشروق تم رفع تجمعات القمامة علي طريق بر ايمن ترعه الإسماعيلية، بالإضافة الي عمليات التجميل المستمرة.

