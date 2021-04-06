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إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة "النصر للأسمدة" للمحاكمة العاجلة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:21 م
مـروة هيـكل
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قررت وزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحال أهمل في مباشرة الدعوى رقم 929 لسنة 2019 مدني كلي السويس إختصاصه لعدم قيامه لدى مباشرته الدعوى بتحديد المدة المطالب بها عن انتفاع الشركة المدعى عليها بالأرض محل التحقيق، وكذا عدم تقديم الإنذار المنوه عنه بصحيفة الدعوى الى المحكمة.
كما لم يقم بتقديم ثمة دليل على امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد مقابل الإنتفاع المطالب به مما ترتب عليه صدور الحكم الصادر بجلسة 28 اكتوبر 2019 برفض الدعوى بحالتها والزام جهة عمله بالمصروفات.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحال أهمل في مباشرة الدعوى رقم 929 لسنة 2019 مدني كلي السويس إختصاصه لعدم قيامه لدى مباشرته الدعوى بتحديد المدة المطالب بها عن انتفاع الشركة المدعى عليها بالأرض محل التحقيق، وكذا عدم تقديم الإنذار المنوه عنه بصحيفة الدعوى الى المحكمة.
كما لم يقم بتقديم ثمة دليل على امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد مقابل الإنتفاع المطالب به مما ترتب عليه صدور الحكم الصادر بجلسة 28 اكتوبر 2019 برفض الدعوى بحالتها والزام جهة عمله بالمصروفات.
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