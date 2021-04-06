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إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة "النصر للأسمدة" للمحاكمة العاجلة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت وزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها.

وتبين من أوراق القضية أن المحال أهمل في مباشرة الدعوى رقم 929 لسنة 2019 مدني كلي السويس إختصاصه لعدم قيامه لدى مباشرته الدعوى بتحديد المدة المطالب بها عن انتفاع الشركة المدعى عليها بالأرض محل التحقيق، وكذا عدم تقديم الإنذار المنوه عنه بصحيفة الدعوى الى المحكمة.

كما لم يقم بتقديم ثمة دليل على امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد مقابل الإنتفاع المطالب به مما ترتب عليه صدور الحكم الصادر بجلسة 28 اكتوبر 2019 برفض الدعوى بحالتها والزام جهة عمله بالمصروفات.

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