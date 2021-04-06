صلاح الدالي: دخلت مجال التمثيل بالصدفة



قال الفنان صلاح الدالي، إنه تخرج من كلية العلوم، ورغم ذلك لا يفهم أي شيء في الكيمياء، مضيفًا أنه دخل إلى مسرح الجامعة بالصدفة عندما كان يبحث عن لعبة الشطرنج في الجامعة.



وتابع "الدالي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه قام بالدخول إلى مسرح الجامعة بقلب جامد، وحصل على دور كبير، ولكنه لم يكمله بسبب خوفه، وحصل بعد ذلك على دور صغير لاقى ترحابًا كبيرًا من الجمهور.



ولفت إلى أن بعد ما تخرج من الجامعة قام بإعداد استاندر كوميدي على اليوتيوب، وعندما حصلت إحدى فيديوهاته على مليون مشاهدة، تواصل معه الكثير، وبعد ذلك شارك في تياترو مصر على فضائية "الحياة".



