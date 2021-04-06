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التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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يواجه تشيلسي فرصة لا تتكرر كثيرا للوصول إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، الذي يغيب عنه منذ 7 سنوات.

في المقابل كشر بورتو عن أنيابه أمام يوفنتوس وأقصاه من دور الـ 16، وقد ينجح في تكرار الإنجاز سابقا الذي حققه تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتأتي هذه المواجهة بين الفريقين في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة الأولى لكتيبة البلوز تحت قيادة توماس توخيل منذ وصول المدرب الألماني إلى الفريق أمام وست بروميتش ألبيون (2-5) في الدوري الإنجليزي.

وربما أرجع البعض تلك الخسارة لطرد لاعب تشيلسي تياجو سيلفا بعد نصف ساعة من بداية اللقاء.

وبعد تلقي هدفين فقط في 15 مباراة، تمزقت شباك تشيلسي بخماسية وست بروميتش مطلع الأسبوع.

وستكون أولوية توخيل هي الخروج من لقاء بورتو دون أن تهتز شباكه على أمل استعادة الثقة في مباراة الإياب.

ويغيب عن هذا البقاء نجم وسط البلوز، نجولو كانتي، لمعاناته من إصابة عضلية، ليترك بذلك مهمة السيطرة على وسط الملعب لكل من كوفاسيتش وجورجينيو.

وبعد نجاحه في إقصاء أتلتيكو مدريد في دور الـ 16، يسعى تشيلسي لبلوغ نصف النهائي، لأول مرة منذ 2014.

ومن جانبه، ظهر بورتو بقوة هذا العام في البطولة الأوروبية بفضل أداء مديره الفني، سيرجيو كونسيساو، الذي يبدو أنه يرغب في إحياء مآثر مورينيو، في عام 2004، وآرثر جورج، في عام 1987، عندما قادا 'التنانين' إلى الفوز بلقب أبطال أوروبا.

وستضم تشكيلة بورتو المحتملة في هذا اللقاء كلا من: مارشيسين وبيبي ومبمبا وسانوسي ومانافا وجروجيتش وأوريبي وكورونا وأوتافيو ولويس دياز وماريجا.

بينما سيمثل تشيلسي كل من: ميندي وألونسو وأزبيليكويتا وروديجر وكريستنسن وجيمس وكوفاسيتش وجورجينيو ومونت وويرنر وجيرو.

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