تونس لا تشترط علي السائحين التطعيم بلقاحات كورونا

كشف وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليس شرطا لدخول البلاد، موضحا أن الفحص السلبي يعد مستندا كافيا للسياح الراغبين بدخول البلاد.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتينك» الروسية أن بلاده تستعد الصيف القادم لاسترجاع القطاع السياحي، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من يزور تونس وكل الشعب التونسي.

وأضاف أن العمل في المستقبل سيكون فيه تركيز كبير على تطوير السياحة الثقافية وأن تأتي بالسياح في كافة فصول السنة وليس فقط في الصيف.

وكانت تونس قد شهدت تراجعا في قطاع السياحة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.