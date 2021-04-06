Advertisements

تونس لا تشترط علي السائحين التطعيم بلقاحات كورونا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشف وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليس شرطا لدخول البلاد، موضحا أن الفحص السلبي يعد مستندا كافيا للسياح الراغبين بدخول البلاد.

 

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتينك» الروسية أن بلاده تستعد الصيف القادم لاسترجاع القطاع السياحي، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من يزور تونس وكل الشعب التونسي.

 

وأضاف أن العمل في المستقبل سيكون فيه تركيز كبير على تطوير السياحة الثقافية وأن تأتي بالسياح في كافة فصول السنة وليس فقط في الصيف.

 

وكانت تونس قد شهدت تراجعا في قطاع السياحة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح مضاد لفيروس كورونا تونس

أخبار تهمك

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

منذ ساعة و 6 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة تلوح في الأفق بين نجم الزمالك والإدارة

منذ 35 دقيقة

تصريح صادم من وزير الخارجية السودانية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ ساعتين

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية لـ"الفجر": تعنت إثيوبيا لحفظ ماء وجهها وخيار الحرب غير مستبعد

منذ ساعة

عاجل - كلوب يُعلن تشكيل ليفربول الرسمي ضد ريال مدريد.. صلاح أساسيًا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا تطعم أكثر من 3 آلاف شخص بلقاح ضد كورونا

بريطانيا تبدأ عمليات التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازنيكا المضاد لكورونا

النرويج.. وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الأمريكي

وصل المستشفيات الجامعية.. قطار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا

إسرائيل تطعم نصف سكانها بلقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

02:13 م

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

09:30 م

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج