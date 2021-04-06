تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا



يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مواجهة تحصيل حاصل أمام سيمبا التنزاني متصدر المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لحساب منافسات الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سيمبا التنزاني بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء يوم 9 من شهر أبريل الجاري.





وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ضد سيمبا التنزاني متصدر المجموعة الأولى، عبر شاشاتها مساء السبت المقبل.





وضمن الأهلي التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد حجز المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خلف سيمبا التنزاني المتصدر.





ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، حيث لعب المارد الأحمر 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مثلهما وخسر مباراة واحدة.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد





خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية





خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي «قفشة» - محمد شريف





مهاجم صريح: والترا بوليا.



