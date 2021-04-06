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أنباء عن انفصال شيماء سيف وزوجها المنتج كارتر

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تداول رواد مواقع السوشيال ميديا أنباء عن انفصال الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، وخاصة بعد إلغاء متابعتها له عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وقيامه هو الآخر بفعل ذلك.

ونشرت شيماء سيف رسالة عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»، قالت فيها "كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال".


كما قامت شيماء بحذف الصور التي جمعتها بزوجها بينما ظل هو محتفظًا بها.

على سياق آخر كانت شيماء سيف قد احتفلت بزفافها على المنتج محمد كارتر 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان ووفاء عامر ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد والإعلامية منى الشاذلي ونجوم "مسرح مصر" وغيرهم من النجوم، فيما أحيا الحفل الفنان محمد حماقي.

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