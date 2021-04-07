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أستاذ استشعار عن بعد: تعنت إثيوبيا بمفاوضات سد النهضة غير مبرر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:27 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، إن العلم أثبت أن سد النهضة الإثيوبي له أضرار بالغة على مصر والسودان، والموقف المتعنت للجانب الإثيوبي مستغرب وغير مفهوم، مؤكدًا أن سد النهضة يضع منطقتين بخطر وجودي ويهدد حياتهم وأمنهم المائي، ويخل بجميع الاتفاقيات التي جاءت بإعلان المبادئ التي دخلته مصر بحسن نية كامل.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت تريد المشاركة بشكل حقيقي فاعل في تنمية إثيوبيا بنية مخلصة وصادقة، معقبًا: "ميكنش المقابل تعنت إثيوبي غير مبرر علميًا وسياسيًا وأخلاقيًا، وغير مبرر بصلة الدم والماء بيننا".

وتابع أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، أن السودان ستعاني معاناة فوق الوصف حال الملء الثاني لسد النهضة، حيث يعانوا في توفير مياه الشرب لمدة 3 أسابيع على الأقل فضلًا عن نفوق عدد كبير من الماشية، كما أن كمية الطمي المتواجد بأسفل السد حال فتح البوابات ستندفع للسودان وتؤدي لخروج بعض محطات المياه في السودان عن الخدمة نهائيًا، بينما التأثيرات على مصر ستظهر بعد فترة، بعد تفريغ بحيرة ناصر، والذي ينتج عنها أزمة مياه حقيقية في مصر، متسائلًا: "هل هذه هي علاقات الجيرة والأخوة؟".

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