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عاجل.. المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان في ملف سد النهضة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة لـ"جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف".

 

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان إن مجلس الوزراي استعرض في جلسة عقدت عبر الاتصال المرئي جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها.


وجدد "مساندة المملكة ودعمها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا".

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مصر والسودان سد النهضة السودان السعودية اثيوبيا

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