Advertisements

وزير الخارجية: إثيوبيا رفضت كل أطروحات حل أزمة سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:30 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
كساب أحمد
Advertisements
كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل فشل مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "الفترة الأخيرة أبدت كلًا من مصر والسودان مرونة بالغة لتغير إطار المفاوضات والوصول إلى حل حول المسائل العالقة، ولكن كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة، كانت دائمًا ما تجد الرفض من الجانب الإثيوبي".

وتابع "شكري"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، أن رئيس الاتحاد الإفريقي لم يطرح على مصر أي مواعيد لاستئناف المفاوضات، وما صدر من رئيس الاتحاد هو بيان إجرائي يوضح من حضر المفاوضات.

ولفت إلى أن مصر والسودان أعلنا استعدادهما لتولي الاتحاد الإفريقي بشكل كامل المفاوضات، ولكن أديس أباب أعاقت هذا الأمر، منعًا لكشف الموقف الإثيوبي أمام المجتمع الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مصر سد النهضة إثيوبيا

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

مصطفى الفقي: الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد 9 لاعبين.. بوتشيتينو يعلن قائمة باريس لمواجهة البايرن

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يستجيب لحالة "عم صلاح" ويوجه بتلبية احتياجاته

منذ ساعتين و 14 دقيقة

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 6 ساعات

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 10 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ أقل من ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية إلى نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأفريقي: تم حل 90% من القضايا في مفاوضات سد النهضة

الشراقي: انتهى وقت المجاملات.. وبأي وجه تقابل إثيوبيا مصر والسودان (فيديو)

لميس الحديدي: سد النهضة مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

هل ستنجح الكونغو في حل أزمة سد النهضة؟

السعودية تتدخل.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:44 ص

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

02:55 ص

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

06:30 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج