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وزير الخارجية: إثيوبيا رفضت كل أطروحات حل أزمة سد النهضة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:30 ص
كساب أحمد
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كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل فشل مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "الفترة الأخيرة أبدت كلًا من مصر والسودان مرونة بالغة لتغير إطار المفاوضات والوصول إلى حل حول المسائل العالقة، ولكن كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة، كانت دائمًا ما تجد الرفض من الجانب الإثيوبي".
وتابع "شكري"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، أن رئيس الاتحاد الإفريقي لم يطرح على مصر أي مواعيد لاستئناف المفاوضات، وما صدر من رئيس الاتحاد هو بيان إجرائي يوضح من حضر المفاوضات.
ولفت إلى أن مصر والسودان أعلنا استعدادهما لتولي الاتحاد الإفريقي بشكل كامل المفاوضات، ولكن أديس أباب أعاقت هذا الأمر، منعًا لكشف الموقف الإثيوبي أمام المجتمع الدولي.
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