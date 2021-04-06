مسؤول أمريكي سابق يكشف استراتيجية بايدن تجاه إفريقيا (فيديو)

أكد السفير ريتشارد شمايرر الدبلوماسي السابق بالخارجية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعطي قارة إفريقيا اهتماما كبيرا من إستراتيجيته، موضحا أن لديه العزم على أن يعيد التواصل مع كل الحلفاء في القارة السمراء.



وأضاف الدبلوماسي السابق بالخارجية الأمريكية، في حديثه لقناة "الغد"، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها الإستراتيجية للتعامل مع القارة السمراء، مشيرا إلى أن إدارة باراك أوباما وجورج بوش كانت ناجحة في التعامل مع إفريقيا.



كما أكد "شمايرر"، أن بايدن يعمل على ذلك ويسير على نفس النهج، في التعامل مع دول القارة السمراء، وتقديم المساعدات للجانب الإفريقي منها الإنسانية والتعامل باستمرار معها في الدعم الأمني والعسكري أيضا لمكافحة التطرف والإرهاب.



وأوضح أن بايدن يسعى جاهدا لإحياء العلاقات مع إفريقيا بعد إهمال في العهد السابق من من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لافتا إلى أن وجود القوات الأمريكية في إفريقيا لحماية مصالح واشنطن.



