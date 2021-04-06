هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"



أكدت الدكتور بسمة سليمان، رئيس لجنة فحص الشكاوى واللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، أن وفاة طفلين بعد تناول "الشعرية سريعة التحضير" والمعروفة بـ"النودلز" شئ مؤسف، مشيرة إلى أنه تم إرسال لجنة للوقوف على الواقعة وسيتم الإعلان عن تفاصيل الواقعة فور الوصول لنتيجة.



وأضافت "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "الشعرية سريعة التحضير" تحوي مواد كيماوية مُضافة للمنتجات الغذائية وهي مواد غير غذائية ولكن لتحسين الصناعة ومكسبات طعم ولون، ويتم وضعها بنسب ويسمح بإستخدامها، إلا أن التناول الزائد يسبب مشاكل كبيرة، حيث إن تناول أكثر من وجبة منها تسبب مشاكل صحية، مؤكدة أن تناولها بدون طهي أكثر خطورة والطهي يقتل الكثير من المكروبات.



وتابعت رئيس لجنة فحص الشكاوى واللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء: " أن الإفراط في تناول "الشعرية سريعة التحضير" يسبب المشاكل الصحية الخطيرة بسبب المادة المُضافة".