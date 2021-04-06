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الخارجية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية أمننا القومي في التوقيت الملائم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعمل دائمًا على حل أزمة سد النهضة سياسيًا، وستتخذ كل الاجراءات لحماية الأمن القومي المصري في التوقيت الملائم.

وتابع "شكري"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء الثلاثاء: "أي حديث عن ملء سد النهضة بشكل أحادي او تشغيل السد تصرف غير مسؤول... ملء سد النهضة بشكل أحادي ينبأ بتطورات خطيرة تهدد المنطقة والسلم والأمن الدولي، ومصر والسودان لن تسمحا بوقوع أي ضرر عليهما".

ولفت إلى أن مصر تنسق مع السودان للتعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك من خلال الشركاء الدوليين والمنظمات الدولي.

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