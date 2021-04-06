صلاح يسجل في ليلة سقوط ليفربول بالثلاثة أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا





افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وعزز ماركو أسينسيو تقدم الفريق الملكي باحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 36، وقلص الدولي المصري محمد صلاح الفارق لليفربول في الدقيقة 51، وعاد فينيسيوس مرة أخري ليضيف الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 65.





ويلتقي الفريقان يوم 14 Hبريل الجاري في مباراة الإياب، حيث يكفي الريال التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للدور التالي، فيما يحتاج ليفربول إلى الفوز بهدفين نظيفين للتأهل للدور التالي.

ويواجه الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي.



وضع ريال مدريد الإسباني قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي البطولة الأوروبية الكبرى.