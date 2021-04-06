4 لاعبين مصريين سبقوا محمد صلاح وسجلوا في شباك ريال مدريد (تقرير)

خسر فريق ليفربول الإنجليزي المُحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "سانتياجو برنابيو" في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2020 – 2021.





حملت ثلاثية ريال مدريد توقيع كل من، فينسيوس جونيور "هدفين" ، وماركو أسينسيو في الدقائق 27، 36، 65، بينما جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق نجم منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقة 51 من زمن المباراة، وخسر فريقه بنتيجة 3 / 1 ليتأزم موقفه في التأهل للدور نصف النهائي للبطولة.





وانضم محمد صلاح لقائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا أهداف في شباك ريال مدريد وهم:-





1- محمد موسي:

نجم الزمالك السابق يعد أول لاعب مصري زار شباك ريال مدريد الإسباني، حيث سجل هدفًا في مباراة ودية خسرها الفريق الأبيض أمام الملكي بنتيجة 4 / 1 بتاريخ 10 مارس لعام 1961.





2- إبراهيم حسن:

أما ثاني لاعب مصري سجل في شباك ريال مدريد هو إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، حيث سجل هدفًا في شباك الملكي خلال احترافه في صفوف نيوشاتل السويسري في مباراة جمعت الفريقين بلقاء ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991 وقاد فريقه للفوز 1/0.





3- ميدو:

أحمد حسام "ميدو" خلال احترافه في صفوف فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد خلال مباراة جمعت الفريقين في دوري أبطال أوروبا وانتهت بخسارة الفريق 2 / 1.





4- محمد زيدان:

يعد محمد زيدان رابع المصريين الذين سجلوا في شباك ريال مدريد وذلك خلال احترافه في فريق هامبورج الألماني، في مباراة جمعت الفريقين ببطولة كأس الإمارات الودية عام 2008.



