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خبير: المجتمع الإسرائيلي يشهد أزمة قيادة حقيقية (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:31 ص
علم إسرائيل
علم إسرائيل
أمنية فوزي
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قال السيد نظير مجلي الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن المجتمع الإسرائيلي يشهد أزمة قيادة حقيقية وعجز غير عادي، مشيرا إلى أن الجمهور الإسرائيلي أصبح أمام قادة ضعفاء.

وأضاف "مجلي" في حديثه لقناة"الغد"، أن القادة لم ينجحوا في الاتفاق على مرشح معين رغم التكتل بأكثر من 64 مقعدا لرفض نتنياهو، موضحا أنهم لم ينجحوا في توحيد صفوفهم والتحرر من حكومة نتنياهو.

وأكد الخبير في الشئون الإسرائيلية، أنه رغم اتهام نتنياهو بقضايا كثيرة منها الفساد، والقول بالدفع نحو حرب أهلية، وهو ما أشار إليه الرئيس الإسرائيلي في خطاباته بسبب سياسة دق "الإسفين" التي يتبناها نتنياهو.

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