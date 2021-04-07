خبير: المجتمع الإسرائيلي يشهد أزمة قيادة حقيقية (فيديو)

قال السيد نظير مجلي الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن المجتمع الإسرائيلي يشهد أزمة قيادة حقيقية وعجز غير عادي، مشيرا إلى أن الجمهور الإسرائيلي أصبح أمام قادة ضعفاء.





وأضاف "مجلي" في حديثه لقناة"الغد"، أن القادة لم ينجحوا في الاتفاق على مرشح معين رغم التكتل بأكثر من 64 مقعدا لرفض نتنياهو، موضحا أنهم لم ينجحوا في توحيد صفوفهم والتحرر من حكومة نتنياهو.



