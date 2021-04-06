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بوكيتينو يكشف عن نقطة قوة بايرن ميونيخ

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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‬قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء إن فريقه لن يواجه بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بغرض الثأر بعد الهزيمة أمام العملاق الألماني في نهائي البطولة الموسم الماضي.

وفاز بايرن 1-صفر على سان جيرمان في النهائي العام الماضي ليكمل الثلاثية لكن بوكيتينو، الذي حل بدلا من توماس توخيل في منتصف الموسم الحالي، قال إن المواجهة هذه المرة ستكون مختلفة لأنها من مباراتين.

وأضاف للصحافيين قبل مباراة الذهاب في ميونخ يوم الأربعاء: النهائي ليس معيارا لنا. لم أكن هناك مع فريقي المعاون. كنا فقط نشاهد المباراة، علاوة على ذلك فإن المواجهة المقبلة من مباراتين والسياق مختلف هذه المرة. الثأر موجود في عالم الرياضة لكننا نعتبرها تحديا للفوز على منافس بهذه القوة وربما يكون الأفضل حاليا في العالم.

وسيفتقد الفريقان بعض اللاعبين البارزين، حيث يغيب ماورو إيكاردي مهاجم سان جيرمان بسبب إصابة في الفخذ، بينما أصيب لاعب الوسط ماركو فيراتي وزميله في منتخب إيطاليا أليساندرو فلورينزي بفيروس كورونا.

ويغيب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن بسبب إصابة في الركبة، بينما أصيب الجناح سيرج غنابري بفيروس كورونا لكن بوكيتينو قال إن متصدر الدوري الألماني يملك تشكيلة قوية بما يكفي للبقاء على أعلى مستوى من المنافسة.

وأضاف: قوة بايرن في العمل الجماعي. عندما تفوز بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية فإن الأمر يرجع لعمل جماعي رائع.

وطرد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في الخسارة 1-صفر أمام ليل مطلع الأسبوع وقال بوكيتينو إن المشاعر غلبت اللاعب البرازيلي في أول مباراة يشارك فيها أساسيا في الدوري منذ أكثر من شهرين.

وأضاف: كان يتوق بشدة للمشاركة أساسيا. إنه لاعب مفعم بالمشاعر ويعشق اللعب والقتال والمنافسة. لم يكن يستحق البطاقة الحمراء.

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