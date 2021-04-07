خبير سياسي: فشل مفاوضات كنشاسا تدخلنا في صراع مفتوح

قال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فشل مفاوضات كنشاسا ستجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة، حيث أن مصر والسودان صارت في مرحلة التفاوض منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن إثيوبيا مازالت مصممة على رفض تلك المفاوضات والتوصل إلى حل عادل.





وأضاف أبوطالب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تجاهلت المفاوضات وضربتها ضربة قاسمة، خاصة أنها تسير في التوجه للملء الثاني في شهر يوليو المقبل.



