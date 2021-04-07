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خبير سياسي: فشل مفاوضات كنشاسا تدخلنا في صراع مفتوح

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:33 ص
حسن أبوطالب
حسن أبوطالب
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فشل مفاوضات كنشاسا ستجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة، حيث أن مصر والسودان صارت في مرحلة التفاوض منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن إثيوبيا مازالت مصممة على رفض تلك المفاوضات والتوصل إلى حل عادل.

وأضاف أبوطالب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تجاهلت المفاوضات وضربتها ضربة قاسمة، خاصة أنها تسير في التوجه للملء الثاني في شهر يوليو المقبل.

وأوضح أن هناك درجة عالية جدا من اللامبالاة من الجانب الأثيوبي، ويجب علينا أن نفكر في جميع البدائل، خاصة أن القوى الدولية تتعامل مع مفاوضات سد النهضة بلامبالاة، مشيرا إلى أن روسيا لديها تصور معين ولا تريد أن تتدخل، وأيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يستمر طويلًا، حيث أنه تقف مع الموقف الأثيوبي ضد الموقف المصري والسوداني، وعلينا أن نوجه مذكرة لمجلس الأمن لما حدث في مفاوضات كنساشا، ورصد أوجه التعنت الأثيوبي.

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