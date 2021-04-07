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خبير سياسي: فشل مفاوضات كنشاسا تدخلنا في صراع مفتوح
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:33 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فشل مفاوضات كنشاسا ستجعلنا ندخل في مرحلة صراعية مفتوحة، حيث أن مصر والسودان صارت في مرحلة التفاوض منذ أكثر من 7 سنوات، ولكن إثيوبيا مازالت مصممة على رفض تلك المفاوضات والتوصل إلى حل عادل.
وأضاف أبوطالب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تجاهلت المفاوضات وضربتها ضربة قاسمة، خاصة أنها تسير في التوجه للملء الثاني في شهر يوليو المقبل.
وأوضح أن هناك درجة عالية جدا من اللامبالاة من الجانب الأثيوبي، ويجب علينا أن نفكر في جميع البدائل، خاصة أن القوى الدولية تتعامل مع مفاوضات سد النهضة بلامبالاة، مشيرا إلى أن روسيا لديها تصور معين ولا تريد أن تتدخل، وأيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يستمر طويلًا، حيث أنه تقف مع الموقف الأثيوبي ضد الموقف المصري والسوداني، وعلينا أن نوجه مذكرة لمجلس الأمن لما حدث في مفاوضات كنساشا، ورصد أوجه التعنت الأثيوبي.
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