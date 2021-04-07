سياسي سوداني: أزمة سد لنهضة تؤثر على استقرار العالم

قال الفريق صديق محمد إسماعيل، نائب رئيس حزب الامة السوداني، ‘ن فشل جولة مفاوضات " كينشاسا " حول سد النهضة، يزيد الاوضاع سوءًا، خاصة أن الأوضاع الراهنة في المنطقة الإفريقية بصفة عامة، وكذلك دول حوض النيل بصفة خاصة متوترة.





وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، أن المجتمع الدولي يتابع بما لاشك فيه التطورات في المنطقة ويضع نصب عينيه فكرة السلام في هذه المنطقة، خاصة بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من قناة السويس والتي تتناغم مع تصريحات الرئيس السوداني ووزارة الخارجية.



