ناقدة فنية: شكل الفنان عمرو يوسف بعيد نهائيا عن شخصية الملك أحمس



قالت علا الشافعي، الناقدة الفنية، إنها ضد منع أو وقف أي عمل درامي، لافتة إلى أن هناك مشكلة حقيقية في كم الأخطاء التي وجدها المتخصصين في مسلسل "الملك".



وأضافت الشافعي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الوقف لا ينفي بتجاوز جميع الأساسيات التي تتعلق بفترة زمنية بعينها، خاصة أنه يعتبر درس قاسي لجميع العاملين في المسلسل.



وأوضحت أن شكل الفنان عمرو يوسف بعيد نهائيا عن شخصية الملك أحمس، منوهة بأن برومو مسلسل "الملك" كشف عن عدة أخطاء لا يمكن تجاوزها.



وأشارت الناقدة الفنية، إلى أنه لدينا مرجعية بجميع الأشكال فيما يخص المسلسلات التاريخية، مؤكدة أن اختيار الزمان والمكان يفرضوا علينا أشياء معينة لابد الالتزام بها في العمل الدرامي.