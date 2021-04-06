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الكشف عن بديل بيرلو في يوفنتوس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي يواجه شبح الإقالة من منصبه وذلك بسبب تراجع آداء الفريق في الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس تواصل مع ماسيميليانو أليجري من أجل مناقشة إمكانية عودته إلى النادي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن بيرلو قد تتم إقالته من منصبه في حال التعثر أمام نابولي غداً الأربعاء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه في حالة فوز يوفنتوس على نابولي وتمكنه من حجز مكان مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا فإن بيرلو قد يستمر في الموسم المقبل في تدريب السيدة العجوز.

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