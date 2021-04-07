وزير الري الأسبق: لا سبيل للتفاوض مجددًا مع إثيوبيا (فيديو)

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن سد النهضة الإثيوبي حلم إثيوبي وفكرة أمريكية، مؤكدا أن هذا السد يحدث ضررًا كبيرًا لمصر ويمثل خطورة لها حال ملؤه الثاني.





وأضاف "علام"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كفاءة السد العالي ضعف كفاءة السد الإثيوبي.





وتابع وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا تخطط لحرمان مصر من النيل الأزرق 4 سنوات متتالية دون أن تصل نقطة مياه واحدة إلى مصر، لافتا إلى أنه في أول اجتماع له حول سد النهضة مع إثيوبيا والسودان بعد توليه حقبة الوزارة، أكدت أديس أبابا له حرصها على حق مصر في المياه وقالوا نصًا: «لو في كوب مياه واحد هنقسمه مع مصر».





واستكمل نصر الدين علام حديثه، «طلبت من إثيوبيا التعهد بعدم المساس بحصة مصر من المياه وعدم إنقاص كوب واحد منها وسوف أوقع لهم على الاتفاقية التي يريدونها ولكنهم رفضوا».



