10 معلومات عن تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم ورشة العمل حول "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز معلومات عن ورشة "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء":





١-تأتي الورشة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.





٢- يشارك ممثلو برنامج المعونة الألمانية وممثلو الوزارات والجهات المعنية من الاستثمار والإسكان والتعاون الدولى، المالية، التنمية المحلية، النقل، التجارة والصناعة الإنتاج الحربي، والمركز القومي لبحوث مواد البناء والإسكان، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.





٣- وأشارت وزيرة البيئة ان الهدف من إطلاق هذه الورشة هو الإعلان عن الانتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء تحقيقا للتشييد المستدام.





٤- وأكدت فؤاد على بدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري وذلك من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين من كافة الجهات المعنية والتى ساهمت بفاعلية فى مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية ( 6 شهور) من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق.





٥- وقالت وزيرة البيئة إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات ؛ بما تمثله من ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص.





٦- وأضافت أن هذا المشروع يشجع علي استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة.





٧- ولفتت إلى أن المواصفات القياسية التى سيعتمدها الإجتماع ستساعد في اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصنانع اعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.





٨- وتضمنت الورشة وصف المشروع والجهات الرئيسية المشاركة ودور المخرجات الرئيسية في تحقيق التشييد المستدام، والحد من استنزاف المواد الطبيعية، ودورها في التخلص من تراكمات مخلفات البناء والهدم.





٩- ووصفت الورشة دورها في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتدوير مخلفات البناء والهدم في مصر ضمن منظومة إدارية متكاملة والتى تم وضعها من خلال وزارة البيئة بمشاركة الجهات المعنية.



