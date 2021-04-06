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مانشستر سيتي يخطف فوزا قاتلا أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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اقتنص فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مثيرا من ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2 -1 يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع صانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 19.

وقبل ست دقائق من النهاية أدرك القائد ماركو ريوس التعادل لدورتموند لكن فيليب فودين خطف هدف الفوز لسيتي في الدقيقة الأخيرة للمباراة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" معقل نادي بوروسيا دورتموند.

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