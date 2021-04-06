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ضبط 18 شيشة وإيقاف أعمال بناء مخالف خلال حملة بحي دار السلام

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نفذت أجهزة حي دار السلام، حملة مكبرة على المقاهي لضبط المخالفات الخاصة بمنع تقديم الشيشة للمواطنين، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبته للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم.

وقال مصدر مسئول بحي دار السلام في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 18 شيشة، وتم إيداعهم في المخازن المخصصة للحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب المقهى.

وتابع المصدر، أن الجهات التنفيذية تمكنت من ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف ويتم بدون ترخيص بشارع الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم.

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