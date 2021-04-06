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بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:05 م
ليفربول والريال
ليفربول والريال
علاء خليف
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تلقى فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح هزيمة ثقيلة أمام فريق ريال مدريد الإسباني  بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وعزز ماركو أسينسيو تقدم الفريق الملكي باحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 36، وسجل لليفربول محمد صلاح بالدقيقة 51.

 واختتم فينيسيوس أهداف ريال مدريد في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، ليحقق فريقه فوزا ثمينا بنتيجة 3 - 1، ووضع  قدما في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين في انجلترا.

كيف يتأهل ليفربول لنصف نهائي دوري الأبطال:

تضاءلت فرص ليفربول في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج للفوز بهدفين دون مقابل، أو الفوز بفارق 3 أهداف على فريق ريال مدريد في مباراة الإياب من أجل ضمان تأهله للدور التالي بالبطولة.

أما في حالة فوز ليفربول على ريال مدريد بنفس نتيجة مباراة الذهاب 3 - 1 سوف يحتكم الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة، بينما حال فوزه بفارق أقل من 3 أهداف أو التعادل يودع الفريق الإنجليزي منافسات البطولة.

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