وزير الخارجية يحذر: الملء الثاني لسد النهضة في منتهى الخطورة

قال سامح شكري، وزير الخارجية إن مصر سوف تنسق مع السودان فيما يخص سد النهضة لكون المصلحة واحدة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتنصل من المسئولية في ملف سد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراء إيجابي.





وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا تجهض أي مفاوضات بشأن السد، منوها بأن مصر لم تتلق دعوة بشأن جولة مفاوضات جديدة مع إثيوبيا.





وأشار وزير الخارجية إلى إثيوبيا تسعى لفرض الإرادة على دولتي المصب في ملف السد، مشددًا على أن الملء الثاني للسد في منتهى الخطورة لما تنم عنه من التنصل عن التوصل إلى اتفاق ورفض الجانب الإثيوبي استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم علمية الملء والتشغيل، وهذه هي النقطة الخطيرة التي تفضح الممارسات الإثيوبية.





ونوه وزير الخارجية بأنه من الوارد الذهاب لمجلس الأمن عقب التشاور مع دولة السودان، لافتا إلى أن هناك مراحل كثيرة تسبق التوجه للمجلس لأن هناك الكثير من الإجراءات السياسية التي قد يتم اتخاذها، حيث سيتم إحاطة شركاء مصر الدوليين والأطراف الفاعلة بخطورة الوضع.



