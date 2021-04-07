Advertisements

وزير الخارجية يحذر: الملء الثاني لسد النهضة في منتهى الخطورة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:02 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
داليا الحسين
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية إن مصر سوف تنسق مع السودان فيما يخص سد النهضة لكون المصلحة واحدة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتنصل من المسئولية في ملف سد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراء إيجابي.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا تجهض أي مفاوضات بشأن السد، منوها بأن مصر لم تتلق دعوة بشأن جولة مفاوضات جديدة مع إثيوبيا.

وأشار وزير الخارجية إلى إثيوبيا تسعى لفرض الإرادة على دولتي المصب في ملف السد، مشددًا على أن الملء الثاني للسد في منتهى الخطورة لما تنم عنه من التنصل عن التوصل إلى اتفاق ورفض الجانب الإثيوبي استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم علمية الملء والتشغيل، وهذه هي النقطة الخطيرة التي تفضح الممارسات الإثيوبية.

ونوه وزير الخارجية بأنه من الوارد الذهاب لمجلس الأمن عقب التشاور مع دولة السودان، لافتا إلى أن هناك مراحل كثيرة تسبق التوجه للمجلس لأن هناك الكثير من الإجراءات السياسية التي قد يتم اتخاذها، حيث سيتم إحاطة شركاء مصر الدوليين والأطراف الفاعلة بخطورة الوضع.

وشدد على أن إصرار إثيوبيا ملء السد في يوليو يعد تصرف آحادي لا يرعي قواعد القانون الدولي أو القواعد المنظمة للأنهار عابرة الحدود ويؤكد تعنت إثيوبيا وفرض الإرادة على دولتي المصب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة دولتي المصب بوابة الفجر الملء الثانى الفجر

أخبار تهمك

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 16 ساعة

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

ليس سيرينو.. موسيماني يطالب الأهلي بضم نجم صن داونز

منذ ساعة و 9 دقيقة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

العثور علي جثة طفلة مطعونه بالرقبة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين مصريين سبقوا محمد صلاح وسجلوا في شباك ريال مدريد (تقرير)

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أديب عن مفاوضات سد النهصة: "يا روح ما بعدك روح" (فيديو)

وزير الري الأسبق يكشف نوايا إثيوبيا من بناء سد النهضة (فيديو)

هاني رسلان: تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة وضعت الأمور بنصابها الصحيح

تعنت إثيوبي وتدخل إسبانيا.. أحدث تطورات ملف سد النهضة

مصر أمام خيارين لا ثالث لهما.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

نريد اتفاقا عادلا.. أحدث رسائل مصر بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:03 م

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

06:30 م

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

11:05 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

4 لاعبين مصريين سبقوا محمد صلاح وسجلوا في شباك ريال مدريد (تقرير)

10:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج