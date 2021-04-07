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شاهد.. هاني رسلان: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:32 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن ما تم التوصل إليه اليوم بشأن مفاوضات سد النهضة هو نهاية للعملية التفاوضية برمتها.
وأشار "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن عملية التفاوض استمرت 10 سنوات، ووصلت لطريق مسدود.
وأضاف مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن إثيوبيا على وشك الملء الثاني وسيتحول السد إلى أمر واقع، لافتُا إلى أن إثيوبيا رفضت مقترح مصر الخاص باستمرار المفاوضات.
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