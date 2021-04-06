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المالية: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تستهدف تجديد 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أحمد عبد الرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بوزارة المالية، إن المبادرة تستهدف إحلال 250 ألف ما بين الملاكي والأجرة والميكروباص خلال ثلاث سنوات بدعم يصل إلى 7 مليارات و100 مليون جنيه.

وأضاف "عبد الرازق" في حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "بدأنا العمل على المبادرة منذ شهرين منذ إعلان الرئيس لانطلاق المبادرة في يناير الماضي، وقام رئيس مجلس الوزراء بتسليم أول دفعة يوم الأحد الماضي، وكان من المفترض تسليم 30 سيارة ولكن من حضر كان 23 منهم 20 سيارة ملاكي و3 سيارات أجرة".

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمبادرة وصل إلى 68 ألف متقدم، من بينهم 31 ألف تم مراجعة بياناتهم وكانت صحيحة منهم 13 ألف قام باستكمال بياناتهم وجاهزين للاستلام، و17 لم يستكملوا بيانهم، وهناك 25 ألف ستصل إليهم رسائل للدخول على الموقع برقم الطلب لتحديث بياناتهم بداية من غدًا ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح أن هناك اشتراطات لها علاقة بالسيارة بأن يكون مر عليها 20 سنة ورخصتها سارية ومسجلة في إحدى المحافظات السبعة للمرحلة الأولى، وأن يكون سن المتقدم ما بين 21 إلى 65 سنة في حالة التقسيط أما في حالة الدفع النقدي فالسن مفتوح، وأسعار السيارات الأجرة من 129 ألف إلى 256 ألف والملاكي ما بين 145 ألف حتى 279 ألف والتقسيط من 7 إلى 10 سنوات بفائدة 3%.

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سيارات الغاز الطبيعي المبادرة الرئاسية احلال المركبات

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