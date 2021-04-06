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لأول مرة.. قاضي بمجلس الدولة يغرم نفسه على المنصة لتعطيله سير الجلسة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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في واقعة هي الأولي من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بأسوان «الدائرة الخامسة بعد المائة» قرارا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره احدي الدعاوي خلال الجلسة.

وورد بقرار هيئة المحكمة أن رئيس المحكمة حكم بتغريم نفسه لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره السابق أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين.

وعقب صدور القرار سادت حالة من الدهشة بين المحاميين والمتقاضين الحاضرين الجلسة، لكون الواقعة هي الأولي من نوعها، فكيف لقاضي وهو رئيسا لجلسة أن يخل بنظامها، بل ويعاقب نفسه على هذا الاخلال.
لأول مرة.. قاضي بمجلس الدولة يغرم نفسه على المنصة لتعطيله سير الجلسة
لأول مرة.. قاضي بمجلس الدولة يغرم نفسه على المنصة لتعطيله سير الجلسة

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