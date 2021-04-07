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لص الدراجات البخارية يسقط بقبضة رجال الأمن بالمنوفية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
سناء عثمان
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تعددت جرائم سرقات الدراجات البخارية بالمجمع الطبي بجامعة المنوفية، حيث تمكن رجال الأمن بالمجمع من ضبط لص الدراجات النارية أثناء قيامه متلبسًا بمحاولة سرقة إحدى الدراجات.

وكانت البلاغات قد تعددت أمام الأجهزه الأمنية بمديرية أمن المنوفية حول تكرار وقائع سرقات الدراجات النارية بالعديد من المصالح الحكومية بمدينة شبين الكوم.

وعلى الفور قام رجال أمن المجمع الطبى بضبط أحد اللصوص أثناء محاولته تكرار وقائع السرقة حال قيامه بكسر أحد الأقفال الخاصة بإحدى الدراجات، حيث تم إخطار مأمور قسم شرطة شبين الكوم بالواقعة.

وأمام رئيس مباحث شبين الكوم اعترف المتهم بتكرار وقائع السرقة التى قام بارتكابها قادمًا من مدينة القناطر الخيرية وعقب تمكنه من أعمال السرقة يقوم بالتصرف فى المسروقات ببيعها لأحد تجار الخرده مقابل المال.

وعقب الحصول على اعترافات المتهم التفصيلية تقرر عرضه على مدير نيابة شبين الكوم لمتابعة التحقيق معه فى الوقائع التى قام بارتكابها.

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