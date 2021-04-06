محمد رمضان يحتفل بالوصول إلى 17مليون متابع على إنستجرام

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته، بعد وصول عدد متابعيه على موقع الصور "انستجرام"، إلى 17 مليون متابع، ووجهًا رسالة شكر وامتنان للجمهور لدعمهم الدائم له.



وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة" انستجرام"، وقال: "17.5 مليون متابع شكرا لكم جميعا"



ويشارك النجم محمد رمضان في موسم دراما رمضان 2021 من خلال المشاركة بمسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، وعبير صبري، وسيد رجب، ورياض الخولي، وصبري فواز، وهبة مجدي، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

