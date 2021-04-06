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مؤلف "قضية 404": نناقش 15 قضية أهمها التنمر فى حياة ذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد رامز عباس، سيناريست مسلسل "قضية 404"، كاتب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن العمل يعكس واقع لأصحاب الهمم وأنه واحد منهم، موضحًا أن المسلسل تضمن الكثير من القضايا التي تهم الأشخاص ذو الهمم، وأنه قدم الواقع في حياتهم بجانب اللقطات الإيجابية والنجاح في حياتهم.

وأضاف "عباس"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اسم المسلسل "قضية 4040" يدل على بطئ تنفيذ المشروعات، موضحًا أنه عرض أفكاره بخصوص أعمال درامية وسينمائية لأشخاص من ذوي الهمم على أكثر من جهة، إلا أن كل الأبواب كانت مغلقة بسبب صممي، متابعًا: "المسلسل مش دراما ده حياة ذوي الهمم".

وتابع: "المسلسل ناقش 15 قضية تواجه ذوي الهمم من أهمها التنمر وهو أساس مشكلات أشخاص ذوي الهمم"، مشيرًا إلى أ

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