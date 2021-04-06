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كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد تونجيث بدوري الأبطال

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة تونجيت السنغالي، يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز على مولودية الجزائر، بدوري أبطال إفريقيا، مؤخرًا.

واستطاع الفارس الأبيض، أن يحقق الانتصار خارج الديار بهدفين مقابل لاشيء بالمباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

فوز الزمالك، جعله يقترب شيئًا فشيئًا من التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، واللحاق بغريمه الأهلي للدور المقبل.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط ومولودية الجزائر صاحب الوصافة برصيد 8 نقاط، فيما يأتي تونجيت السنغالي في المؤخرة برصيد 4 نقاط.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك أمام تونجيت السنغالي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود جنش

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – أشرف بن شرقي- محمود عبد الرازق شيكابالا

في خط الهجوم: مروان حمدي

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تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

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