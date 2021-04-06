الأهلي يوجه رسالة تحذيرية إلى نجم الفريق.. طالع التفاصيل





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن قرار مسؤولي القلعة الحمراء ضد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عقب اختراقه الإجراءات الاحترازية وحضوره لمباراة في دوري القسم الثالث.





الأهلي يحذر أيمن أشرف بعد حضوره مباراة في القسم الثالث





وأوضح أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، كان في راحة سلبية أمس الإثنين مشيرا إلى أن أيمن أشرف استغل ذلك في تلبية دعوة لبعض المحبين والمقربين.





وتابع المصدر أن مسؤولي الأهلي لن يتم توقيع عقوبة على أيمن أشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، مشيرا إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء عقدوا جلسة خاصة معه، ووجهوا التحذير له من تكرار هذا الأمر.





الجدير بالذكر أن أيمن أشرف كان قد ظهر أمس الاثنين، في إحدى مباريات دوري القسم الثالث، بين فريقي أبو صوير والمطرية، والتي انتهت بانتصار الأخير.



