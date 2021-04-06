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بيرلو مهدد بالإقالة من يوفنتوس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، يواجه شبح الإقالة، بعد سلسلة النتائج السيئة المستمرة منذ بداية الموسم.

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن عدم حصول يوفنتوس على مكان بالمربع الذهبي، وعدم الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يجعل مباراة نابولي المقبلة حاسمة بالنسبة لمصير بيرلو.

وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس قد يقرر طرد بيرلو من منصبه كمدرب للفريق، حال فشل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نابولي.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة بالتساوي مع نابولي صاحب المركز الخامس، وحال فاز نابولي سيقفز للمركز الرابع برصيد 59 نقطة، بينما سيتراجع البيانكونيري للمركز الخامس.

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