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نجم ميلان يفكر في الرحيل إلى يوفنتوس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أحد نجوم ميلان الإيطالي يفكر في الإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة Sky Sport Italia الإيطالية أن التركي هاكان كالهان أوغلو نجم ميلان الإيطالي لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع مسئولي ميلان الذين يعرضون عليهم صفقة جديدة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن أوغلو يرغب في الحصول على 5 ملايين يورو سنويًا بدون مكافآت لكن ميلان يرفض زيادة العرض علماً بأن عقد النجم التركي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن آرسنال وتشيلسي الإنجليزيين يتابعان مستقبل أوغلو مع ميلان ويمكنهما المنافسة من أجل التعاقد معه.

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يوفنتوس هاكان ميلان الدوري الايطالي

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