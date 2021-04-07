وزير الخارجية: محاولات "المراوغة" من إثيوبيا كانت واضحة خلال المفاوضات

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن جولة المفاوضات حول سد النهضة بالكونغو الديمقراطية تؤكد تعنت الجانب الإثيوبي ورفضها لكافة المقترحات.





وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه الجولة كشفت بشكل واضح وجلي المواقف المتعنتة الإثيوبية وكيف أنها وصلت إلى درجة محاولة التنصل للوصول لاتفاق قانوني ملزم وفق لما اقره رؤساء الدول والحكومات".





وتابع وزير الخارجية: "نتشاور مع الأشقاء في السودان لتحديد الخطوات القادمة، وسنحاول التواصل مع رئاسة الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لتوضيح خطورة الموقف وعدم التزام إثيوبيا بقواعد القانون الدولي ومراعاة مصالح دولتي المصب".



