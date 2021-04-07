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حمادة هلال يطرح كليب أغنيته الجديدة "مشتاقين" (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح الفنان حمادة هلال، اليوم أغنيتة الجديدة "مشتاقين" عبر قناتة الرسمية علي موقع "يوتيوب"، بعدما أعلن منذ أربعة أيام علي حسابة الشخصي علي موقع "إنستجرام" قُرب موعد طرح الأغنية.


وقدم شكرًا خاصًا للنجوم المشاركين في العمل بدون مقابل، حيث كتب: "إن شاء الله أغنية مشتاقين بعد بكرة وبشكر كل النجوم اللي شاركوا في الاغنيه بدون اي مقابل غير مقابل واحد هو حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال هلال الغنائية كانت أغنية "بحب الجدعنة" كان قد طرحها الشهر الماضي علي قنانة الرسمية علي "يوتيوب".


وفي سياق أخر ينتظر "هلال" عرض أخر عمل درامي له خلال الموسم الرمضاني القادم ٢٠٢١ بمسلسل "المداح" مع مجموعة من نجوم الفن منهم الفنانة نسرين طافش، مي عبدالعزيز، والفنان خالد سرحان، محمد عز المسلسل من إنتاج شركة "سكريمو ميديا" التابعة للمنتج إسلام المرسي، وإخراج أحمد سمير فرج، وتأليف امين جمال، وليد ابو المجد، شريف يسري.


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كليب حماده هلال

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