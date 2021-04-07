أحمد جمال يقدم أغنية جديدة في احتفالية اليتيم





وطرح احمد جمال، مؤخرًا أغنية بمناسبة عيد الحب، وتحمل الأغنية عنوان" بحبك " وحققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد العشي،مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة"مزيكا".

من ناحية أخرى كانت مفاجأة حفل الفنان رامي جمال، تقديمه أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل لذا قام رامي بمشاركة الجمهور غناء "هابي بيرثداي".