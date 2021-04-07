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أحمد جمال يقدم أغنية جديدة في احتفالية اليتيم
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:14 ص
يارا أحمد
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انتهي النجم أحمد جمال، من تسجيل أغنية جديدة في احتفالية يوم اليتيم، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.
من ناحية أخرى كانت مفاجأة حفل الفنان رامي جمال، تقديمه أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل لذا قام رامي بمشاركة الجمهور غناء "هابي بيرثداي".
وطرح احمد جمال، مؤخرًا أغنية بمناسبة عيد الحب، وتحمل الأغنية عنوان" بحبك " وحققت نجاحا كبيرا وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد العشي،مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة"مزيكا".
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