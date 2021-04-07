سياسي سوداني: لن نعود للتفاوض مع إثيوبيا في هذه الحالة (فيديو)

قال فايز السليك، المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني، إن الموقف الإثيوبي متعنت ومناور، لافتًا إلى أن السودان طرح عدة خيارات، ولكن هناك تعنت إثيوبي واضح.





وأضاف "السليك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السودان يبحث عن حل مرضي لجميع الأطراف، مؤكدًا أن قضية المياه قضية أمن قومي للسودان.





وأشار إلى أن الموقف الإثيوبي ظل يناور، ويكسب الوقت أكثر مما هو متوقع، متابعًا: "السودان مع اتفاق قانوني منصف وملزم لكل الأطراف.. نحن مع الحوار إذا كان هناك حل إيجابي، ولكنها ضد الحوار العقيم".



