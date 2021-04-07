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سياسي سوداني: لن نعود للتفاوض مع إثيوبيا في هذه الحالة (فيديو)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:36 ص
أمنية فوزي
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قال فايز السليك، المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني، إن الموقف الإثيوبي متعنت ومناور، لافتًا إلى أن السودان طرح عدة خيارات، ولكن هناك تعنت إثيوبي واضح.
وأضاف "السليك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن السودان يبحث عن حل مرضي لجميع الأطراف، مؤكدًا أن قضية المياه قضية أمن قومي للسودان.
وأشار إلى أن الموقف الإثيوبي ظل يناور، ويكسب الوقت أكثر مما هو متوقع، متابعًا: "السودان مع اتفاق قانوني منصف وملزم لكل الأطراف.. نحن مع الحوار إذا كان هناك حل إيجابي، ولكنها ضد الحوار العقيم".
واستكمل: "لن يعود السودان إلى التفاوض إذا كان على المنهج القديم"، مضيفًا أن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان لحل أزمة سد النهضة، بما فيها اللجوء للأمم المتحدة، مشددًا على أنه ليس من حق إثيوبيا أن تحتكر المياه وتعتبرها من نصيبها فقط.
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