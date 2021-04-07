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وزير الخارجية يرد على البيان الإثيوبي: "كذب ولا يمت للحقيقة بصلة"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:37 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
شيماء حسن
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في تعليقه على البيان الصادر من وزارة الخارجية الإثيوبية بتحديد الأسبوع الثالث من أبريل الجاري لاستئناف المفاوضات، إن هذا البيان كذب ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة.

وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " نعمل في إطار التكليف الذي ورد في المسار الأفريقي وحتى الآن ليس لدينا علم بأي مواعيد لمفاوضات أخرى، ولم نتلقى من جانب الاتحاد الإفريقي أي دعوة أو مواعيد لجلسات مفاوضات أخرى أو أي إشارة بهذا الصدد".

وتابع وزير الخارجية: "موقف مصر والسودان كان مرن وراغب في استكمال المفاوضات بدون أي شروط ولكن لم يستكمل نظرًا للرفض المستمر ومحاولة الالتفات لكل طرح من الجانب الإثيوبي، وهذا هو الهدف الإثيوبي بعد 10 سنوات من المفاوضات لمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع مثلما قامت بالملء الأحادي وما تعتزم أن تقوم به في إطار فرض إرادتها على ولتي المصب، نحن سوف نعمل مع شركائنا ومنظمات المجتمع المدني لإبراز المخاطر ونطالب الدول الفاعلة بالاضطلاع بمسئوليتها، ومصر والسودان لديهما إجراءاتهما وقدرتهما للدفاع عن حقوقهما المائية".

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