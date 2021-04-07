وزير الخارجية يرد على البيان الإثيوبي: "كذب ولا يمت للحقيقة بصلة"

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في تعليقه على البيان الصادر من وزارة الخارجية الإثيوبية بتحديد الأسبوع الثالث من أبريل الجاري لاستئناف المفاوضات، إن هذا البيان كذب ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة.





وأضاف "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " نعمل في إطار التكليف الذي ورد في المسار الأفريقي وحتى الآن ليس لدينا علم بأي مواعيد لمفاوضات أخرى، ولم نتلقى من جانب الاتحاد الإفريقي أي دعوة أو مواعيد لجلسات مفاوضات أخرى أو أي إشارة بهذا الصدد".



