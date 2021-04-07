عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن أديس ابابا تعمل على إهدار كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل، حيث ترغب في تحويل نفسها من فكرة دولة المنبع، إلى فكرة البائع الذي لا يبيع فقط الكهرباء، بل بيع المياه أيضًا معقبًا: "ببساطة إثيوبيا عاوزة توزع حصص المياه من أول وجديد".





وأضاف أديب"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا مقبلة على إنتخابات داخلية مزمعة في يوليو القادم، بالتزامن مع إقدامها على الملء الثاني، وبالتالي تحاول الترويج لفكرة السد كقضية داخلية، لتأييد رئيس الوزراء أبي احمد الذي يعاني من تأزم وضعه.



