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أمريكا: نبحث مقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين مع حلفائنا وشركائنا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة أنها تبحث مع "حلفائها وشركائها" خيار المقاطعة الجماعية للألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 في الصين.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ردا على سؤال حول إمكانية دراسة مقاطعة مشتركة للألعاب الأولمبية في الصين: "نحن بلا شك نرغب في مناقشة ذلك. ونحن بالطبع نفهم أن اتخاذ نهج منسق سيستجيب لمصالحنا بل مصالح حلفائنا وشركائنا".

 

وأضاف برايس: "هذا يمثل إحدى المسائل الموجودة في الأجندة سواء الآن أو في المستقبل".

 

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4 إلى 20 فبراير 2022 الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا بالغا على خلفية قضايا عديدة.

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وزارة الخارجيه امريكا الصين الالعاب الاولمبية

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