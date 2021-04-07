Advertisements

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:14 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الكاتب عماد الدين أديب، إن مصر استطاعت تحقيق ثورة 30 يونيو خارج سياق الإدارة الامريكية، وكذلك قبلها حرب أكتوبر، ولم يكن هناك رغبة دولية في خوض هذه المعركة ليس ذلك فقط، بل إن مصر والأردن رفضتا صفقة القرن في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء: "صحيح أمريكا دولة كبرى، ولدينا مصالح معها ولا نرغب في التناطح معها، لكن أمام قضية نهر النيل لا يمكن التنازل عنها والمصريين يحاربون من أجلها منذ آلاف السنين، وستبقى خطًا أحمر وأمنًا قوميًا كونها مسألة حياة أو موت".

ولفت إلى أن هناك سيناريو يسمى بـ"الكابوس"، ويتحقق هذا السيناريو بالدخول في حرب ستكلف كافة الأطراف، موضحا أن الحرب تشمل ثلاثة أنواع بداية من حرب العدوانية، أو حرب الدفاع أو ثالث الأنواع وهو حرب الضرورة، حيث أنه دون خوضها سنكون متخاذلين معقبًا: "وحاش لله أن تتخاذل مصر"

الخارجية تعلن فشل جولة مفاوضات سد النهضة
كانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما وفشلت، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

كما رفضت إثيوبيا مقترحًا مصريًا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالًا للشك لقدر المرونة والمسئولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات. 

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدًا ولا ينطلي عليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجيه سياسية إثيوبيا سد النهضة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ ساعة

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية إلى نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

4 لاعبين مصريين سبقوا محمد صلاح وسجلوا في شباك ريال مدريد (تقرير)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أنباء عن إصابة روبي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 22 ساعة

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

تصريح عاجل من السودان بشأن سد النهضة

الأسباب والخلافات.. القصة الكاملة لفشل أحدث مفاوضات سد النهضة

مصر تعرب عن تعازيها لإندونيسيا وتيمور الشرقية في ضحايا الفيضانات

10 رسائل مصرية عاجلة بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

12:56 ص

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

06:30 م

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

11:03 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج