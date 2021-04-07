أمين المستشفيات الجامعية يُعلن براءة سلالة ووهان من إصابة المصريين

قال حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن فيروس كورونا في مصر جاء من السلالة الأوروبية وليست السلالة الصينية التي بدأت في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.





وأضاف "عبدالغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نقوم بدراسة حالة المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية للتعرف على طبيعة الفيروس".





وتابع "منظمة الصحة العالمية في بداية الجائحة أعلنت أنه سيكون على الأقل أكثر من 10 مليون إصابة بالفيروس في أفريقيا، ولكن هذه التوقعات لم تحدث لأن هناك الكثير من الاختلافات بين الطبيعة الجينية والمناخية والبيئية من شأنها أن تقلل أو تشدد من حدة انتشار الفيروس كما حدث في أوروبا وعلى العكس تمامًا كانت أفريقيا".



